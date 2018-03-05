В Госдуме прокомментировали вручение "Оскара" фильму о допинг-скандале

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев видит исключительно политическую подоплеку во вручении премии киноакадемии США "Оскар" документальному фильму "Икар" о допинг-скандале в России.

Девяностая церемония вручения наград "Оскар" прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм Брайана Фогеля завоевал премию среди документальных полнометражных картин. Режиссер картины посвятил ее экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, откровения которого легли в основу фильма.

По мнению главы думского комитета, назвать "Икар" документальным фильмом весьма сложно, поскольку лента основана на показаниях "беглого обвиняемого в совершении серьезных преступлений профессора Григория Родченкова, похоже, еще и психически нездорового".

"Однако не удивительно, что американские кинокритики и зрители попали под влияние сюжета после столь длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ. Победа в номинации премии "Оскар" фильма "Икар" имеет под собой исключительно политическую подоплеку", — заявил Дегтярев журналистам.