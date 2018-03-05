Продюсер "Нелюбви" об "Оскаре": порадуемся со Спилбергом за коллег

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский поздравил победителей премии "Оскар" 2018 года, призвал порадоваться за них и продолжить свою работу.
В этой категории также соперничали "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.
"Таковы правила "Оскара" — на всех наград никогда не хватает, и мы вместе с Мартином Макдоной, Дэниелом Дей-Льюисом, Мэрил Стрип, Полом Томасом Андерсоном, Стивеном Спилбергом и Кристофером Ноланом в этот раз искренне порадуемся за коллег-победителей и продолжим свою работу", — написал Роднянский в своем блоге в социальной сети Instagram.
Теперь, когда церемония закончена, я хотел бы от всех, кто делал "Нелюбовь", поблагодарить вас, дорогие подписчики, за вашу поддержку. Я читал все ваши комментарии и они все были для меня важны. Таковы правила Оскара — на всех наград никогда не хватает и мы вместе с Мартином МакДоной, Дэниелом Дэй-Льюисом, Мэрил Стрип, Полом Томасом Андерсоном, Стивеном Спилбергом и Кристофером Ноланом в этот раз искренне порадуемся за коллег-победителей и продолжим свою работу.