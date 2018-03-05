Фрэнсис Макдорманд получила "Оскар" за лучшую женскую роль

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Награду киноакадемии США "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.

Девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал ABC.

В этой категории также были представлены актрисы Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мерил Стрип ("Секретное досье").

Для Макдорманд, исполнившей роль Милдред Хейс, добивающейся правосудия после убийства своей дочери, это пятая в карьере номинация на "Оскар" и вторая победа, в 1997 году она завоевала "Оскар" за фильм "Фарго".

Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости