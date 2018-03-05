Джордан Пил получил "Оскар" за оригинальный сценарий к фильму "Прочь"

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Джордан Пил завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за оригинальный сценарий к фильму "Прочь", девяностая церемония вручения премии проходит в Лос-Анджелесе.

Пил, который также номинирован на награду за режиссуру, обошел в гонке за награду сценаристов фильмов "Леди Берд", "Форма воды", 'Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Любовь-болезнь".

"Это значит для меня очень много, я бросал писать этот сценарий раз двадцать, потому что это казалось невозможным, казалось, что никто никогда не снимет этот фильм. Но я возвращался к нему, потому что знал, что люди должны услышать и увидеть, поэтому я посвящаю награду всем, кто помог мне быть услышанным и помог мне сделать этот фильм", — сказал режиссер, получая награду.

Триллер "Прочь" о расовом неравенстве в США также претендует на награду в категории "Лучшая картина года".

Премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий был удостоен Джеймс Айвори за адаптацию романа Андре Асимана к фильму "Зови меня своим именем". Картина также представлена в категории "Лучший фильм года".

Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости