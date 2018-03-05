"Дорогой баскетбол" получил "Оскар" как лучшая анимационная короткометражка

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Фильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Кобе Брайанта завоевал награду киноакадемии США в категории "Короткометражный анимационный фильм". Церемонию вручения награды из Лос-Анджелесе транслирует телеканал ABC.

За награду также боролись "Вечеринка в саду" (Garden party), "Лу" (Lou), "Пустое место" (Negative space) и "Хулиганские сказки" (Revolting Rhymes).

"Дорогой баскетбол" — анимационная версия стихотворения, которое Брайант написал в 2015 году для портала Players Tribune, чтобы сообщить о завершении профессиональной карьеры. Участие в создании фильма принимали художник-мультипликатор Глен Кин, работавший над мультфильмами студии Disney "Русалочка", "Красавица и чудовище" и "Аладдин", и пятикратный лауреат "Оскара" композитор Джон Уильямс. Сам Брайант также прочитал закадровый текст.

Брайант выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс" на протяжении 20 сезонов, пять раз стал чемпионом, 18 раз участвовал в Матче всех звезд. В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах. В декабре "Лейкерс" вывели из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми выступал Брайант.

Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости