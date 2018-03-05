"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Оскара"

Себастиан Лелио, Николас Сааведра, Даниела Вега, Алехандро Гоик и Пабло Ларэйн на вручении Оскара. 05.03.18

Себастиан Лелио, Николас Сааведра, Даниела Вега, Алехандро Гоик и Пабло Ларэйн на вручении Оскара. 05.03.18

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Фильм чилийца Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина" завоевал премию киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

В этой категории также соперничали "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.

"Фантастическая женщина" получила "Серебряного медведя" Берлинале в прошлом году.

Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости