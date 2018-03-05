Сэм Рокуэлл получил "Оскар" за роль второго плана

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Сэм Рокуэлл получил премию киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", девяностая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе.

В этой категории были также представлены Уиллем Дефо ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира").

"Оскар" вручается в 24 категориях.

Церемония вручения премии "Оскар" — в онлайн-репортаже РИА Новости