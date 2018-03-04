РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Роднянский оценил шансы "Нелюбви" на "Оскар"

19:3004.03.2018
12844
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПродюсер Александр Роднянский (слева) и кинорежиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма Левиафан в кинотеатре МоскваПродюсер Александр Роднянский (слева) и кинорежиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма Левиафан в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский считает, что у картины есть шансы на "Оскар", как и у остальных четырёх фильмов представленных в номинации "лучший фильм на иностранном языке", все конкуренты российской драмы, по его мнению, очень сильные, и результат может быть совершенно непредсказуемым.

Статуэтка Оскара на обеде номинантов в отеле Beverly Hilton. Февраль 2016
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
Российские/советские фильмы - лауреаты и номинанты премии "Оскар"

"Наша категория сама непредсказуемая. "Нелюбовь" имеет шанс — у нее невероятная американская пресса. Но очень многие говорят, что имеет значение "фактор России", которая сейчас не самая популярная страна в США, и это может иметь тоже своего рода влияние. Но будем смотреть… Все пять картин в нашей категории имеют шансы. В этом смысле год выдался уникальным", — сказал РИА Новости в телефонном разговоре Роднянский из Лос-Анджелеса.

По словам продюсера, большинство критиков сходится на том, что лидирует чилийская картина "Фантастическая женщина".

"Помимо того, что она лирическая и очень увлекательная, она соответствует общественным настроениям, связанным с трансгендером, тема имеет высокую температуру обсуждения", — добавил Роднянский.

Он отметил, что очень хорошие шансы у ливанского "Оскорбления", так как фильм сочетает "американскую жанровость судебной драмы с актуальной политической темой — конфликтом на Ближнем Востоке, что всегда высоко ценила академия".

"У них еще есть преимущество — это первая номинация в истории Ливана, академия любит открывать новые территории. Понятно, что есть шведский "Квадрат", получивший Золотую пальмовую ветвь в Канне и европейский киноприз, его реже называют среди победителей, но тем не менее", — добавил собеседник агентства.

Роднянский рассказал, что ему и режиссеру "Нелюбви" Андрею Звягинцеву в художественном смысле больше других нравится в их номинации венгерская картина "О теле и душе"- победитель Берлинского фестиваля.

Актер Кристофер Ламберт на фестивале Дух огня в Ханты-Мансийске
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля
Кристофер Ламберт пожелал Звягинцеву победы на "Оскаре"

"Она тонкая, глубокая, находится вдалеке от традиционных предпочтений американской академии, но она единственная из всех пяти картин вышла перед голосованием в интернет, и информация о ней находилась на популярном ресурсе", — отметил продюсер.

По его словам, накануне "Оскара" состоялась традиционная панельная дискуссия пяти иностранных режиссеров — номинантов фильмов на иностранном языке.

"Было очевидно, что все режиссеры крайне интересные, и у каждого есть своя история, и оскаровская в том числе. Что бы ни произошло, мало кого удивит победа того или иного фильма. Надо просто это пережить", — резюмировал Роднянский.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет вечером 4 марта в Лос-Анджелесе.

Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
vvv1151
Если Боги (присутствующая Богема) соизволят обратиь внимание...
19:50
04.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена