Роднянский оценил шансы "Нелюбви" на "Оскар"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский считает, что у картины есть шансы на "Оскар", как и у остальных четырёх фильмов представленных в номинации "лучший фильм на иностранном языке", все конкуренты российской драмы, по его мнению, очень сильные, и результат может быть совершенно непредсказуемым.

"Наша категория сама непредсказуемая. "Нелюбовь" имеет шанс — у нее невероятная американская пресса. Но очень многие говорят, что имеет значение "фактор России", которая сейчас не самая популярная страна в США, и это может иметь тоже своего рода влияние. Но будем смотреть… Все пять картин в нашей категории имеют шансы. В этом смысле год выдался уникальным", — сказал РИА Новости в телефонном разговоре Роднянский из Лос-Анджелеса.

По словам продюсера, большинство критиков сходится на том, что лидирует чилийская картина "Фантастическая женщина".

"Помимо того, что она лирическая и очень увлекательная, она соответствует общественным настроениям, связанным с трансгендером, тема имеет высокую температуру обсуждения", — добавил Роднянский.

Он отметил, что очень хорошие шансы у ливанского "Оскорбления", так как фильм сочетает "американскую жанровость судебной драмы с актуальной политической темой — конфликтом на Ближнем Востоке, что всегда высоко ценила академия".

"У них еще есть преимущество — это первая номинация в истории Ливана, академия любит открывать новые территории. Понятно, что есть шведский "Квадрат", получивший Золотую пальмовую ветвь в Канне и европейский киноприз, его реже называют среди победителей, но тем не менее", — добавил собеседник агентства.

Роднянский рассказал, что ему и режиссеру "Нелюбви" Андрею Звягинцеву в художественном смысле больше других нравится в их номинации венгерская картина "О теле и душе"- победитель Берлинского фестиваля.

"Она тонкая, глубокая, находится вдалеке от традиционных предпочтений американской академии, но она единственная из всех пяти картин вышла перед голосованием в интернет, и информация о ней находилась на популярном ресурсе", — отметил продюсер.

По его словам, накануне "Оскара" состоялась традиционная панельная дискуссия пяти иностранных режиссеров — номинантов фильмов на иностранном языке.

"Было очевидно, что все режиссеры крайне интересные, и у каждого есть своя история, и оскаровская в том числе. Что бы ни произошло, мало кого удивит победа того или иного фильма. Надо просто это пережить", — резюмировал Роднянский.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет вечером 4 марта в Лос-Анджелесе.