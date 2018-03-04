Представитель Гребенщикова призвал не беспокоить семью артиста

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальная страница Бориса Гребенщикова в социальной сети Facebook опровергла информацию о госпитализации музыканта из-за проблем с сердцем.

Ранее СМИ передавали, что основатель группы "Аквариум" попал в больницу из-за проблем с сердцем.

"Всем, кто читает, распространяет и комментирует информацию канала "Санкт-Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это ложь", — говорится в записи на странице.

В материале уточняется, что Гребенщиков сильно простудился, "как и многие этой зимой".

"Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего выздоровления", — добавляется в обращении.