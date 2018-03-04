Сергей Соловьев предложил Кристоферу Ламберту роль в будущем фильме

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Российский режиссер Сергей Соловьев предложил французскому актеру Кристоферу Ламберту, известному по фильму "Горец", роль в своей будущей картине, и это предложение актер "с радостью примет", сообщил Ламберт по телефону РИА Новости.

Ламберт стал почетным гостем фестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске, президентом которого является Соловьев.

"Сергей Соловьев предложил мне роль в своем будущем фильме, и я с радостью приму это предложение. У России очень богатая история — и театральная, и кинематографическая. Она давно доказала своими фильмами, что является кинематографической державой. Я хотел бы поработать с российским режиссером", — рассказал актер.

Ламберт отметил, что главное для него "на этом этапе жизни" — это хороший сценарий и качество режиссуры.

"Я не очень люблю фестивали в принципе, на них слишком профессионально судят, но фестиваль — это, прежде всего, удовольствие для зрителя, и это самое важное", — добавил Ламберт.

Фестиваль "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с 1 по 7 марта. Ламберт представил на фестивале отреставрированный фильм Люка Бессона "Подземка" (1985), где он сыграл одну из главных ролей.