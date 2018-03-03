Режиссер рассказал о бюджете оперы "Любовный напиток" с Петром Наличем

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Бюджет постановки оперы "Любовный напиток", где главную партию Неморино исполняет известный российский певец Петр Налич, обошелся в 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости режиссер постановки Константин Камынин.

Премьера оперы состоялась Москве в театральном лофте "Компас-центр" в субботу и собрала свыше сотни зрителей.

Опера Гаэтано Доницетти ставится около 200 лет, но при этом остается актуальной и по сей день: крестьянин Неморино влюблён в богатую Адину, которая легкомысленно отвергает его. Вся надежда остается только на "эликсир любви", чтобы добиться взаимности. Главные роли в современной постановке Камынина исполняет Пётр Налич (Неморино), представлявший Россию на Евровидении в 2010 году, и Анна Водопетова (Адина), которая является студенткой четвертого курса факультета музыкального театра Российской академии театрального искусства РАТИ-ГИТИС.

По словам Камынина, его главной задачей было сделать оперу интересной и эстетичной.

"Еще одним из самых главных требований к постановке был звук и музыка, и, конечно, чтобы опера исполнялась на оригинальном языке и шли субтитры, к такому жанру нужно иметь уважение. Именно поэтому на оркестр был огромный кастинг, надо было набрать 16 инструментов. Практически все – это студенты консерватории имени Чайковского, некоторые есть из филармонии. Николай Цинман – это молодой дирижер, раньше он был скрипачом, сейчас оканчивает консерваторию имени Чайковского как дирижер, это очень талантливый парень, и ему всего 22 года, но при этом он обладает невероятным чутьем. За весь проект мне никто не помогал, я все организовал сам и за свои деньги. Бюджет постановки обошелся в 1,5 миллиона рублей", — сказал Камынин.

Петр Налич признался, что ему очень понравилась задумка этой оперы.

"Я никогда раньше не исполнял арии оперы "Любовный напиток", и очень хотел спеть эту оперу. Подобралась очень хорошая команда: солисты, ансамбль и дирижер — потрясающий коллектив. Я очень рад во всем этом вариться, и надеюсь, у этого проекта будет жизнь", — сказал РИА Новости Налич.