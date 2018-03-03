Продюсер Толстунов считает меры по защите кино вопросом "очень тонким"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Протекционистские меры российскому кино нужны, но какими они должны быть – вопрос тонкий и неоднозначный, считает глава компании "Профит", продюсер Игорь Толстунов.

"Это очень сложная тема, однозначного ответа нет. С одной стороны, эти меры нужны, чтобы наше кино как-то могло развиваться. Безусловно, мы находимся в жесточайшей конкуренции, и хотелось бы помощи и протекции, но при этом есть рынок и бизнес, и не только продюсерский, но и бизнес кинотеатров, и этот вопрос всегда очень тонкий", — сказал РИА Новости Толстунов.

Продюсер отметил, что он "не сторонник резких мер, всякого рода налогов, квот, передвижек, но, тем не менее, нужны правила игры".

"Хорошо было бы, чтобы американские коллеги не передвигали даты релизов своих фильмов в России по отношению к стране выпуска. Если фильм выходит 22 февраля в США, вот пусть и у нас выходит 22-го, а не 14 февраля или 8 марта. Их понять можно: в каждой стране есть своя специфика смотрения, и зрительское внимание в определенные даты усиливается. Американский рынок выпускает фильмы, когда ему выгодно, а здесь дистрибьютер подстраивается под наши реалии, поэтому часто все сдвигается, что нам чрезвычайно мешает планировать", — сказал Толстунов.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров попросила премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы. Письмо было отправлено в связи с переносом даты проката зарубежных фильмов "Приключения Паддингтона-2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти".