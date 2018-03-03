Продюсер раскрыл секрет успеха спортивных драм в России

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские спортивные драмы бьют рекорды по кассовым сборам, так как заставляют зрителя идентифицировать себя гражданином великой страны, у которой есть свои герои, считает глава кинокомпании "Профит", продюсер Игорь Толстунов.

Фильм Антона Мегердичева "Движение вверх", ставший самым кассовым российским фильмом в истории, за два месяца собрал в прокате более 3 миллиардов рублей, сборы мелодрамы "Лед" Олега Трофимова за первые две недели превысили 1 миллиард рублей.

"В моем понимании основная причина успеха спортивных драм, таких как "Движение вверх", "Лед", заключается в том, что зритель может идентифицировать себя гражданином великой страны, у которой есть такие ребята — в экстремальных условиях они не струсят и не сдадутся, а выиграют у наших оппонентов", — сказал РИА Новости Толстунов

По мнению продюсера, подобные картины "выходят на такой уровень обобщения, когда становятся не просто жанровым фильмом про матч, а это уже кино про нас".

"Это очень важно, это сразу как ракетоноситель вытаскивает картину в топы. Мне кажется создателям "Движения вверх" удалось это в наивысшей степени", — добавил Толстунов.