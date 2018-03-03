Режиссер фильма "Движение вверх" снимет фильм "Сердце Пармы"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Режиссер фильма "Движение вверх" Антон Мегердичев снимет одноименный фильм по историческому роману Алексея Иванова "Сердце Пармы", съемки начнутся в конце 2018 года, рассказал РИА Новости продюсер фильма, глава кинокомпании "Профит" Игорь Толстунов.

"Мы начали производство, на наш взгляд, интересного проекта "Сердце Пармы " по одноименной очень популярной книге Алексея Иванова. Режиссером фильма стал Антон Мегердичев. Мы делаем этот проект совместно с компанией Star Media. Съемки начнутся следующей зимой, сейчас идет подготовка. Это большая историческая картина времен Ивана III, снимать будем в Пермском крае", — рассказал Толстунов.

Исторический роман Иванова "Сердце Пармы" о покорении Великой Перми Москвой в ХV веке вышел в 2003 году и принес начинающему писателю широкую известность.