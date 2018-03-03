Режиссер фильма про Витьку Чеснока рассказал о работе над сценарием

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар — РИА Новости. Режиссер Александр Хант, чей дебютный фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" выиграл ряд наград в 2017 году, рассказал, что сейчас работает над сценарием ленты на социально важную тему о подростках.

Свою первую кинокартину режиссер в эти дни представляет в рамках российской конкурсной программы 16-го Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который торжественно открылся в пятницу в Ханты-Мансийске. В 2017 году фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", в котором одну из главных ролей исполнил Алексей Серебряков, взял Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах и победил в ряде номинаций на фестивале "Окно в Европу". Молодой режиссер родился и вырос в Ханты-Мансийске, киноискусству обучался во ВГИК.

"Я занимаюсь историей про подростков, мы сейчас со своей стороны начали разрабатывать сценарий, и я бы хотел, чтобы эта история снималась здесь. Мне кажется, это должна быть малобюджетная независимая история, поэтому я очень надеюсь, что сейчас в округе, находясь на фестивале, может быть, кого-то смогу найти и заинтересовать, кто бы мог финансово помочь мне эту картину сделать. Мне кажется, мы занимаемся очень важной темой. Подростковой темой, отношений и поколений, то, что мы хотим сделать — это социально важная тема", — рассказал Хант журналистам.

Режиссер также уточнил, что ему поступали разные предложения о сотрудничестве, но он отказывался, так как "не было той истории, на которую бы согласился".

В международный конкурс очередного фестиваля "Дух огня" вошли восемь лент из США, Франции, Бразилии, Португалии, Швейцарии, Германии, Южной Кореи и Польши. В конкурсе российских дебютов также участвуют восемь картин. Церемония закрытия фестиваля состоится 5 марта, фильмом закрытия станет картина "По ту сторону надежды" режиссера Аки Каурисмяки.