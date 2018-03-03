Выставка рисунков поэта Ильи Резника открылась в Москве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Выставка "Сольфеджио" Ильи Резника. Записки на салфетках" к 80-летию известного поэта-песенника открылась в субботу в Москве в доме-музее М. Н. Ермоловой.

Экспозиция знакомит с основными вехами творчества Резника, написавшего тексты песен "Золушка", "Маэстро", "Вернисаж", "Старинные часы" и многих других.

На выставке представлены фотографии из архива поэта с автографами артистов Людмилы Сенчиной, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Раймонда Паулса и других, а так же рисунки и шаржи Резника. Поэт рисует и записывает стихи в том числе и на салфетках, отсюда и название выставки.

"Я благодарен музею за такой элегантный показ части моего творчества, это все воспринимается очень трогательно", — поблагодарил Резник организаторов выставки.

Как отметила супруга поэта, символично, что выставка открылась во Всемирный день писателя.

На вернисаже выступил детский ансамбль "Маленькая страна", созданный Резником.

Выставка работает с 4 марта по 8 апреля. В доме-музее Ермоловой 25 и 31 марта также пройдут мастер-классы поэта.