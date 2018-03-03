В Литве умер оперный певец Виргилиюс Норейка

ВИЛЬНЮС, 3 мар — РИА Новости. Известный оперный певец, тенор, педагог, народный артист СССР Виргилиюс Норейка скончался в Литве на 83-м году жизни, сообщило в субботу национальное телевидение LRT.

"На 83-м году скончался оперный солист, лауреат национальной культурной премии Литвы Виргилиюс Норейка", — говорится на странице портала телеканала.

Союз музыкантов Литвы опубликовал на своей странице в Facebook соболезнования. "Тяжелая утрата: сегодня утром скончался Виргилиюс Норейка. Сердечные соболезнования жене Лорете, семье, всем близким, и всем нам – один за другим уходят корифеи века. Пусть остаются они как можно дольше в нашей памяти, чтобы их искусство распространялось и нам было бы на что равняться…", — отмечает союз музыкантов Литвы.

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис также выразил соболезнования. "Председатель парламента Литвы от своего имени и имени сейма выражает соболезнования близким солиста оперы Вигрилиюса Норейки. Личность этого необыкновенного таланта останется в нашей памяти надолго", — говорится в соболезновании председателя.

Виргилиюс Норейка родился 22 сентября 1935 года в городе Шяуляй. В 1958 году закончил учебу в консерватории по специальности сольное пение. С 1957-1975 годы являлся солистом в театре оперы и балета Литовской ССР. Литовский и советский оперный певец, народный артист СССР (1970 год), лауреат государственной премии Литовской ССР, премии по искусству правительства Литвы, национальной премии Литвы по культуре и искусству.

Норейка выступал на мировых оперный сценах: Москвы (свыше 50 раз), Берлина, Буэнос Айреса, Стокгольма, Белграда, Будапешта, Бухареста, Варшавы, Праги, Братиславы, Киева, Минска, Таллина, Риги, Чикаго.

В его программы входили сочинения М. И. Глинки, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Р. Шумана, исполнял теноровые партии в Симфонии № 9 Л. ван Бетховена, "Реквием" Дж. Верди, кантатах А. Г. Арутюняна, литовские и русские народные песни, песни советский композиторов. Норейка сыграл более 50 ролей. Тенор исполнил более 700 сольных концертов.