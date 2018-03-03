Мединский посоветовал смотреть "Со дна вершины" для преодоления уныния

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский посоветовал смотреть российский фильм "Со дна вершины" для преодоления слабости и уныния.

"Со дна вершины". Рекомендую — в кино. У этого фильма мало рекламы, мало сеансов и нет шансов на кассовые рекорды. Но это — честное кино о наших современниках, настоящих сильных людях. Особенно полезно смотреть для преодоления собственной слабости и уныния", — написал он в Twitter

Главный герой картины, которую попросил поддержать в прокате президент РФ Владимир Путин, — семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам Алексей Царев. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя – его соперник и в спорте, и в любви. Однако после трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность.

У фильма целых три режиссера – Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев. Роли в картине исполнили Сергей Никоненко, Владимир Вдовиченков, Павел Шевандо, Ксения Кузнецова, Константин Белошапка, Ирина Розанова, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева.