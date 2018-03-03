Создатели "Нелюбви" назвали прокат фильма во Франции выдающимся

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Создатели картины "Нелюбовь" бесконечно рады признанию Французской киноакадемии, во французских кинотеатрах фильм посмотрели 230 тысяч зрителей, что является выдающимся результатом, сообщает пресс-служба проекта со ссылкой на продюсера Александра Роднянского.

Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получила в ночь на субботу национальную французскую кинопремию "Сезар" за лучший зарубежный фильм. Конкуренцию ей составили шесть фильмов, в числе которых "Дюнкерк" (Dunkerque) Кристофера Нолана, "Ла-Ла-Ленд" (La La Land) Дэмьена Шазелла, "Квадрат" (The Square) Рубена Эстлунда.

"Мы бесконечно рады признанию фильма Французской киноакадемией и этой награде. У "Нелюбви" и серьезный успех у французский зрителей — за время проката фильма (он шел во французских кинотеатрах несколько месяцев) его посмотрели 230 тысяч зрителей, что эквивалентно двум миллионам евро и для иностранного авторского фильма — выдающийся результат, значительно превзошедший сборы всех жанровых российских фильмов во французском прокате", — сказал Роднянский, чьи слова приводит пресс-служба.

Премия "Сезар" (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов академии, которая на сегодняшний день насчитывает более 4,6 тысячи человек. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему Академию.

Фильм "Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый и мучительный развод. Главные герои Женя и Борис фактически еще являются супругами, но каждый из них уже начал новую жизнь, им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и взаимных претензий главные герои перестают замечать единственного ребенка, 12-летнего Алешу, который чувствует себя совершенно ненужным и однажды неожиданно исчезает.