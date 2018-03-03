Создатели "Нелюбви" назвали прокат фильма во Франции выдающимся

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Создатели картины "Нелюбовь" бесконечно рады признанию Французской киноакадемии, во французских кинотеатрах фильм посмотрели 230 тысяч зрителей, что является выдающимся результатом, сообщает пресс-служба проекта со ссылкой на продюсера Александра Роднянского.
"Мы бесконечно рады признанию фильма Французской киноакадемией и этой награде. У "Нелюбви" и серьезный успех у французский зрителей — за время проката фильма (он шел во французских кинотеатрах несколько месяцев) его посмотрели 230 тысяч зрителей, что эквивалентно двум миллионам евро и для иностранного авторского фильма — выдающийся результат, значительно превзошедший сборы всех жанровых российских фильмов во французском прокате", — сказал Роднянский, чьи слова приводит пресс-служба.
Фильм "Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый и мучительный развод. Главные герои Женя и Борис фактически еще являются супругами, но каждый из них уже начал новую жизнь, им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и взаимных претензий главные герои перестают замечать единственного ребенка, 12-летнего Алешу, который чувствует себя совершенно ненужным и однажды неожиданно исчезает.