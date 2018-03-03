В США назовут победителей антипремии "Золотая малина"

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Лауреатов антипремии "Золотая малина" (Razzie Awards) за худшие достижения в кино в 2017 году назовут в Лос-Анджелесе в субботу, сообщили организаторы.

Антипремия "Золотая малина" вручается ежегодно накануне премии киноакадемии США "Оскар", награждение лауреатов которой состоится в воскресенье, 4 марта.

Номинанты на "Золотую малину" — "токсичные отходы" киноиндустрии прошлого года, как заметили организаторы — были объявлены 22 января. Стать "Худшей картиной года" грозит фильмам "Эмоджи фильм", "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия", "Спасатели Малибу".

В номинации за "Ядовитую актерскую игру" в этом году представлены Том Круз за фильм "Мумия", Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и Зак Эфрон ("Спасатели Малибу").

В число актрис, номинированных "За отравляющее исполнение", попали Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее"), Кэтрин Хайгл ("Наваждение"), Эмма Уотсон ("Сфера"), Дженнифер Лоуренс ("Мама!"), а также актер Тайлер Перри ("Хэллоуин Мэдеи 2").

Победители антипремии традиционно будут награждены пластиковой ягодой малины, покрытой золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном (John Wilson) как пародия на ежегодный голливудский наградной сезон и с 1982 года вручается ежегодно. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. Основным значением этого слова является "малина", однако на сленге raspberry — это знак презрения.