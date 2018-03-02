Козловскому и Боярской присвоили звание заслуженных артистов России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах; звание заслуженных артистов РФ присвоено артистам Даниле Козловскому и Елизавете Боярской, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Боярской Елизавете Михайловне — артистке федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Академический Малый драматический театр — Театр Европы", город Санкт-Петербург; Козловскому Даниле Валерьевичу — артисту федерального бюджетного учреждения культуры Академический Малый драматический театр — Театр Европы", город Санкт-Петербург", — говорится в документе.

Звание заслуженного деятеля искусств РФ также присвоено Андрею Могучему — худруку Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.