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Культура

Кинокритики считают, что у "Нелюбви" Звягинцева есть шансы на "Оскар"

15:5102.03.2018
(обновлено: 17:42 02.03.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев представил фильм Нелюбовь. АрхивРежиссер Андрей Звягинцев представил фильм Нелюбовь. Архив
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Кинокритики, опрошенные РИА Новости, считают, что у фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, который номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", есть шансы получить награду, однако мнение киноакадемии непредсказуемо, а конкуренты картины как всегда сильны.

Режиссер Андрей Звягинцев на пресс-конференции фильма Нелюбовь. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Бельгийский режиссер Жако ван Дормаль оценил шансы Звягинцева на "Оскар"
В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени Американская киноакадемия объявит лауреатов премии "Оскар".

В этом году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картина "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Фантастическая женщина" чилийца Себастьяна Лелио, получивший "Серебряного медведя" Берлинале в прошлом году, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также главный лауреат Берлинале прошлого года, венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди. Звягинцев не впервые будет представлять Россию на кинопремии — в 2015 году он уже участвовал в оскаровской гонке с фильмом "Левиафан".

Гадание на глобусах  

"Шансы у Звягинцева высоки как никогда. Обычно на "Оскар" по всем номинациям гадают по премии BAFTA, но там выиграл фильм, который в этом году в оскаровской номинации не представлен ("Служанка" Пак Чхан Ука), поэтому так гадать не выйдет", — сказал критик Александр Голубчиков.

Фильм Андрея Звягинцева Нелюбовь
© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева
"Нелюбовь" уступила "Служанке" премию BAFTA за лучший неанглоязычный фильм
При этом критик Тимур Алиев заметил, что также важным индикатором в оскаровской борьбе является "Золотой глобус". В то же время, по его словам, номинация "Лучший фильм на иностранном языке" менее предсказуема.

"Зачастую "Золотой глобус" называют "репетицией Оскара", посему считается, что лауреаты премий в одинаковых номинациях могут совпадать. Однако в этом году "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке вручили немецкой драме "На пределе" Фатиха Акина, а в ту же номинацию на "Оскар" картина вовсе не попала, лишь подогрев интригу", — пояснил Алиев.

Актуальность темы 

По словам Голубчикова, у фильма Звягинцева сильные конкуренты, но у российского режиссера есть преимущество – Гран-при жюри Каннского фестиваля. При этом единственный, кто мог бы с ним поконкурировать "по силе награды" — это "Квадрат", который стал обладателем "Золотой пальмовой ветви".

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мединский рассказал, почему фильм "Нелюбовь" не получил господдержки
"В данном случае все будет зависеть, насколько тема современной России будет интереснее американской киноакадемии, чем история эстетствующей европейской публики. Что бы ни происходило, Россия интересна западной публике, и в отличие от многих фильмов, которые до этого выдвигались на "Оскар", в том числе и "Левиафан", этот фильм довольно точно обрисовывает то, что происходило в России во времена белоленточного движения, пускай хоть и перенесенный в наше время", — заметил собеседник агентства.

В то же время Алиев считает, что тема драмы Звягинцева наоборот может быть непривлекательна для академии, так как у "Нелюбви" "не оскаровский формат". Вместе с российской картиной в номинации присутствует социальная драма "Оскорбление" Зиада Дуэри. "Впервые в истории дать "Оскар" фильму из Ливана или сделать акцент на национальном колорите и силе воли к жизни южноамериканских меньшинств — и то, и другое более соблазнительно, чем выдать статуэтку российской драме о распаде семьи", — добавил критик.

Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма Нелюбовь. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Нелюбовь" выдвинули на французскую кинопремию "Сезар"
По словам главы гильдии киноведов и кинокритиков Кирилла Разлогова, сначала шансы "Нелюбви" выиграть "Оскар" равнялись один к 90, при этом когда лента попала в короткий список номинантов, они сократились до одного к пяти. "Конечно, шансы у фильма есть. Я думаю, его главный конкурент — "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио, так как в Америке сейчас популярна тема сексуальных меньшинств", — заметил собеседник агентства.

При этом, по его мнению, остальные картины также составляют серьезную конкуренцию "Нелюбви", однако фильм "Квадрат", например, несмотря на "Золотую пальмовую ветвь", далек от американской публики, поэтому его шансы не так высоки.

"То же "О теле и душе" — картина очень противоречивая, и это самый сильный фильм Берлинале прошлогоднего, в нем есть авторское высказывание и он достаточно многогранен, но я не помню, чтобы академики в этой номинации выбирали необычные фильмы", — заметил Голубчиков.

Достоинства "Нелюбви"

Главная награда Берлинского кинофестиваля - статуэтка Золотой медведь. Архивное фото
© AP Photo / Axel Schmidt
Кому достались медведи: на Берлинале объявили победителей
Алиев отметил важность того, что у фильма российского режиссера высокие художественные достоинства, в частности, операторская работа Михаила Кричмана и музыка, которую написали к фильму Евгений и Александр Гальперины, ранее отмеченные членами Европейской киноакадемии.

Более того, сыграть на руку может то, что Звягинцев уже знаком академикам по "Левиафану", который был номинирован на "Оскар" в 2015 году.

"В отличие от ситуации с этой номинацией на "Оскаре" в 2015 году, когда "Ида" Павла Павликовского имела статус фаворита, в этом году положение иное. Даже букмекерские конторы ведут себя осторожно и не дают ни одному фильму из пятерки более 30% шансов на победу", — подчеркнул собеседник агентства.

За что вручают Оскар
© Инфографика
За что вручают "Оскар"
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Бердников
Хорошему фильму оскара не присудят. Это факт!
16:24
02.03.2018
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