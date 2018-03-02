Народную артистку СССР Татьяну Карпову похоронили на Троекуровском кладбище

Актриса Татьяна Карпова в фильме На подмостках сцены. Архивное фото

Актриса Татьяна Карпова в фильме На подмостках сцены. Архивное фото

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Народную артистку СССР, старейшую актрису Театра имени Маяковского похоронили в пятницу на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Старейшую актрису Театра им. Маяковского, которая проработала в нем более 70 лет, народную артистку СССР Татьяну Михайловну Карпову похоронили на Аллее Славы на Троекуровском кладбище", — сказал представитель пресс-службы театра.

Карпова скончалась 26 февраля в Москве на 103 году жизни.