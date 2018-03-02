Мединский призвал региональные кинотеатры больше показывать советское кино

ОМСК, 2 мар — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский считает, что региональные кинотеатры должны больше показывать советское кино.

"Это даже выгоднее прокатывать, потому что либо вы получаете старые фильмы совсем бесплатно, либо за минимальную стоимость. И половину правообладателям отдавать не надо. Уверен, что вся продукция "Мосфильма", либо Госфильмофонда России, либо "Союзмультфильма" может быть передана в бессрочное пользование за минимальную цену", — сказал Мединский на встрече с главами муниципальных районов Омской области.

По его словам, всего по стране до конца года в рамках программы создания кинотеатров в малых городах откроется 800 кинозалов. Он подчеркнул, что это не является коммерчески выгодным предприятием, так как билеты стоят недорого, а сеансов обычно мало. "Это часть социальной политики государства", — пояснил министр.