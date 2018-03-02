В Москве откроют мемориальную доску композитору Серафиму Туликову

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мемориальная доска известному композитору Серафиму Туликову откроется в Москве на доме, где он жил. Церемония открытия, которую проводит Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей, состоится у 13-го дома по Газетному переулку, где жил композитор.

Серафим Сергеевич Туликов (1914 —2004) — один из самых известных композиторов советского времени, народный артист СССР, автор многочисленных песен, вошедших в золотой фонд песенной классики. В числе хитов Туликова — "Мы за мир", "Марш советской молодежи", "Не стареют душой ветераны", "Любимые женщины" и "Бамовский вальс".

Песни Туликова исполняли такие замечательные певцы, как Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, группа "Самоцветы" и ансамбль имени Александрова.

В церемонии открытия мемориальной доски примут участие Кобзон, Лещенко, Олег Иванов, председатель Евразийского совета композиторов Андрей Батурин, руководство российского и московского союзов композиторов, студенты музыкальных училищ столицы.

Во время церемонии солист Нижегородского музыкального театра имени Степанова, лауреат международных конкурсов Александр Шалунов исполнит знаковую песню Серафима Туликова "Родина".