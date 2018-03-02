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Культура

Выходные в Москве: выставка Никогосяна и фильм о Дрисе ван Нотене

12:1002.03.2018
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосетители выставки в Государственной Третьяковской галерее. Архивное фотоПосетители выставки в Государственной Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Первая персональная выставка Николая Никогосяна, концерт французского композитора Мишеля Леграна, опера "Любовный напиток" с Петром Наличем и показы фильмов "Довлатов" и "Дрис ван Нотен" пройдут в Москве в первые выходные весны.

Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Третьяковская галерея стала музеем года по версии The Art Newspaper Russia

Выставки

В Третьяковке открылась первая персональная выставка российского художника Николая Никогосяна, которая представляет мастера в качестве не только скульптора, но и живописца, мало известного широкой публике. На выставке демонстрируется более 120 произведений, среди которых скульптурные работы из монографического собрания Третьяковской галереи, а также 60 живописных полотен, 10 графических листов и 50 скульптурных работ из Галереи Нико. Некоторые из них были специально привезены из ереванской коллекции автора.

Основная тема его насыщенных по цвету живописных полотен и экспрессивных графических листов — портрет современника. Импульсивные, выразительные произведения Никогосяна несут на себе печать личности своего создателя — в них проявляется страстность ищущего и не боящегося экспериментов художника.

Посетитель в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Музей А.С. Пушкина откроет выставку "Музы и чины"
В Музее Москвы на выставке "Старая квартира" с помощью предметов интерьера, артефактов и документов воссозданы интерьеры московских квартир. Переходя из "комнаты" в "комнату", зритель совершает путешествие длиной в 100 лет, погружаясь в повседневную жизнь москвичей разных десятилетий прошлого века. Быт и атмосфера воспроизведены в деталях, и зрители могут не просто взглянуть со стороны, а действительно побывать и в каморке заводского рабочего дореволюционной Москвы, и в коммуналке 20-х годов, и в "хрущевке" периода оттепели, и на кухне времен "перестройки".

Концерты

Режиссер Клод Лелуш. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер Лелуш и музыкант Легран рассказали о поездке в Москву в 1957 году
В Кремлевском дворце пройдет концерт французского композитора, обладателя "Оскара" и пяти премий "Грэмми" Мишеля Жан Леграна, который написал более двухсот песен к фильмам, но в России больше известен как автор музыки из "Шербурских зонтиков". "Уникальная концертная программа от Мишеля Леграна, включает в себя самые известные собственные произведения, музыкальные посвящения великим композициям французского кино, а также диве американского кинематографа Барбаре Стрейзанд. Маэстро предстанет во всех своих амплуа — композитор, пианист, аранжировщик, дирижер и даже певец. Семьдесят музыкантов Симфонического оркестра Concord Orchestra и легендарный мэтр создадут впечатляющий поток чувств, проникая буквально в каждого слушателя", — обещают организаторы.

Театр

Впервые на площадке театрального лофта "Компас-центр" пройдет опера, главную партию в которой исполнит российский певец Петр Налич. Опера "Любовный напиток" рассказывает о непростых чувствах крестьянина Неморино, который влюблен в богатую Адину (Анна Водопетова), но она легкомысленно отвергает его. Вся надежда остается только на "эликсир любви", чтобы добиться взаимности.

Кадр из фильма Довлатов
© Apple Film Productions (2018)
Мединский рассказал, почему вдвойне рад успеху "Довлатова"
"Прекрасные арии, в числе которых знаменитая "Una furtiva lagrima", входят в золотой фонд оперной классики. Произведение исполняется на итальянском языке. Незабываемая живая музыка, прекрасные голоса теноров останутся в памяти навсегда. Опера ставится на протяжении 185 лет и при этом остается актуальной для нашего времени и держит публику на одном дыхании", — рассказывают организаторы.

Кино

В кино всего четыре дня будут показывать лауреата Берлинале, российскую драму "Довлатов" Алексея Германа-младшего. Картина рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть. По словам режиссера, он хотел показать в своем фильме поколение принципиальных и талантливых людей, которые просто хотели быть сами собой. Сейчас Сергей Довлатов считается одним из важнейших русских писателей второй половины двадцатого века, однако трагедией его жизни было то, что его отказывались печатать, в отличие от, например, поэта Иосифа Бродского.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
Кинопремьеры недели: "Довлатов", "Купи меня" и "За гранью реальности"
Также любителей отечественного кино ждут в кинотеатрах приключенческий фильм "За гранью реальности" с Антонио Бандерасом, драма "Купи меня" Вадима Перельмана и "Со дна вершины" про российских паралимпийцев.

Более того, с этой недели в кино можно посмотреть документальную ленту о бельгийском дизайнере Дрисе ван Нотене. Картина предлагает зрителю вслед за режиссером увидеть частную и творческую жизнь мастера, который вот уже более 25 лет остается независимой величиной в современном мире глобализированной моды. Целый год режиссер Райнер Хольцемер следовал за ван Нотеном, собрав за это время невероятный объем информации об одном из самых закрытых героев сверкающего мира моды.

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