Екатерина Волкова подарила крылья участнице "Ты супер!"

МОСКВА, 02 мар — РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова поучаствовала в съемках международного конкурса "Ты супер!"

Она приехали на съемочную площадку, чтобы поддержать свою землячку, шестнадцатилетнюю Александру Тарненок. Конкурсантка из эстонского города Кохтла-Ярве давно занимается пением, не раз занимала призовые места на школьных и городских конкурсах и мечтает стать популярной певицей или радиоведущей.

Приезд звезды сериала "Воронины" стал для девушки настоящим сюрпризом. Актриса преподнесла юной певице символичный подарок — кольцо с украшением в форме крыла. Это произвело впечатление на Сергея Лазарева, который показал свой талисман — татуировку в виде крыльев на руках. Как рассказал артист, они принесли ему удачу на "Евровидении". Вероятно, крылья должны привести к успеху и начинающую вокалистку. Для выступления в первом туре она выбрала песню "Маршрутка" группы IOWA.

"Саша — молодец! Не стушевалась, и выступила хорошо! Могу пожелать только одно: быть раскованной, ни в коем случае не переживать. Хотя не факт, что это получится — ведь я и сама, выходя на сцену, очень переживаю, ведь это очень ответственно. Желаю, выходя на сцену, наслаждаться и получать удовольствие", — напутствовала Волкова.

© Фото : PR НТВ Участница вокального конкурса "Ты супер!" Александра Тарненок © Фото : PR НТВ Участница вокального конкурса "Ты супер!" Александра Тарненок

Подробности этой встречи НТВ покажет 3 марта в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты