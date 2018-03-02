Екатерина Волкова подарила крылья участнице "Ты супер!"

МОСКВА, 02 мар — РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова поучаствовала в съемках международного конкурса "Ты супер!"
Приезд звезды сериала "Воронины" стал для девушки настоящим сюрпризом. Актриса преподнесла юной певице символичный подарок — кольцо с украшением в форме крыла. Это произвело впечатление на Сергея Лазарева, который показал свой талисман — татуировку в виде крыльев на руках. Как рассказал артист, они принесли ему удачу на "Евровидении". Вероятно, крылья должны привести к успеху и начинающую вокалистку. Для выступления в первом туре она выбрала песню "Маршрутка" группы IOWA.
"Саша — молодец! Не стушевалась, и выступила хорошо! Могу пожелать только одно: быть раскованной, ни в коем случае не переживать. Хотя не факт, что это получится — ведь я и сама, выходя на сцену, очень переживаю, ведь это очень ответственно. Желаю, выходя на сцену, наслаждаться и получать удовольствие", — напутствовала Волкова.
Подробности этой встречи НТВ покажет 3 марта в 20:00.
Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты