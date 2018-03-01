Книги на март: "Время свинга" Зэди Смит и новый роман Арундати Рой

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Книга "Время свинга" звезды британской литературы Зэди Смит, автобиографичная история Джакомо Маццариола, в семье которого родился особенный мальчик, под названием "Мой брат — супергерой", роман "Министерство радости и удачи" индийской писательницы Арундати Рой, около двадцати лет не писавшей художественных произведений, научно-фантастическая "Дилогия" автора-дебютанта Дмитрия Кулиша, а также победитель Букеровской премии Джордж Сондерс и его "Линкольн в бардо" ожидают читателей среди литературных новинок марта.
Время свинга
Ее роман "Время свинга", который весной выходит в издательстве "Эксмо", попал в длинный список престижной Букеровской премии в прошлом году. Действие книги разворачивается в первой половине XX века, а в центре сюжета оказываются две темнокожие девочки из бедного района Лондона, мечтающие танцевать на большой сцене. В попытке ответить на вопрос, влияет ли происхождение человека на его счастье, автор рисует историю личного краха.
Мой брат – супергерой
История восемнадцатилетнего Маццариола стала основой для книги "Мой брат – супергерой. Рассказ обо мне и Джованни, у которого на одну хромосому больше", публикацию которого осуществляет издательство "Синдбад". С искренностью и простотой старший рассказывает о том, какой путь он проделал, чтобы осознать, что синдром Дауна – не приговор, и прийти к искреннему восхищению своим младшим братом. Выход издания приурочен ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается ежегодно 21 марта.
Министерство радости и удачи
После публикации "Бога мелочей" Рой не писала художественных произведений около 20 лет, занимаясь правозащитной и журналисткой деятельностью, но осенью прошлого года объявила о выходе нового романа. В "Министерстве радости и удачи" Рой рассказывает о такой Индии, которую никогда не увидят обычные туристы, она рисует страну, раздираемую кастовыми дрязгами, страдающую от нищеты, но при этом полную наивной надежды и любви. Публикацию книги осуществляет издательство АСТ.
Дилогия
Кулиш написал полуфантастическую книгу о работе мозга, его безграничных возможностях, затронув также извечные философские вопросы о смысле жизни и роли человека в обществе. Публикацию книги осуществляет издательство "Планж".
Линкольн в Бардо
Дебютный роман автора "Линкольн в бардо" принес ему первый приз престижной Букеровской премии в прошлом году. Действие произведения разворачивается февральской ночью 1862 года, когда Авраам Линкольн приходит на могилу своего 11-летнего сына. Он оказывается в состоянии под названием "бардо". Так в буддизме обозначают некое промежуточное пространство, которое проходит усопший на пути к перерождению. Линкольн слышит множество голосов, которые и формируют повествование. Публикацию книги осуществляет издательство "Эксмо".