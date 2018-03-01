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Культура

Книги на март: "Время свинга" Зэди Смит и новый роман Арундати Рой

12:2901.03.2018
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© Fotolia / MemorystockphotoОчки и книги. АрхивОчки и книги. Архив
© Fotolia / Memorystockphoto

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Книга "Время свинга" звезды британской литературы Зэди Смит, автобиографичная история Джакомо Маццариола, в семье которого родился особенный мальчик, под названием "Мой брат — супергерой", роман "Министерство радости и удачи" индийской писательницы Арундати Рой, около двадцати лет не писавшей художественных произведений, научно-фантастическая "Дилогия" автора-дебютанта Дмитрия Кулиша, а также победитель Букеровской премии Джордж Сондерс и его "Линкольн в бардо" ожидают читателей среди литературных новинок марта.

Время свинга 

Сотрудница компании Нейроботикс демонстрирует голову антропоморфного робота Пушкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Успех пришел к британской писательнице Зэди Смит почти сразу после публикации дебютного романа "Белые зубы". Сагу о людях, которые пытаются ассимилироваться в чужую культуру, при этом сохраняя свою собственную, с большим интересом приняли как читатели, так и критики. Последние окрестили молодого автора "литературной сенсацией нового тысячелетия", и не прогадали – все последующие произведения Смит, неизменно яркие и ироничные, становились настоящим событием.

Ее роман "Время свинга", который весной выходит в издательстве "Эксмо", попал в длинный список престижной Букеровской премии в прошлом году. Действие книги разворачивается в первой половине XX века, а в центре сюжета оказываются две темнокожие девочки из бедного района Лондона, мечтающие танцевать на большой сцене. В попытке ответить на вопрос, влияет ли происхождение человека на его счастье, автор рисует историю личного краха.

Мой брат – супергерой 

В поисках себя и за чтением сказок: какие волонтеры приходят в хоспис
© РИА Новости / Владимир Песня
В поисках себя и за чтением сказок: какие волонтеры приходят в хоспис
Итальянец Джакомо Маццариол рос в очень большой и дружной семье, где до некоторого времени царило неравенство – девочек, с учетом мамы, было на одну больше, чем мальчиков. Но однажды на пустынной парковке супермаркета родители объявили, что очень скоро справедливость восторжествует и у Джакомо появится братик. А спустя несколько месяцев уточнили, что мальчик родится особенный…

История восемнадцатилетнего Маццариола стала основой для книги "Мой брат – супергерой. Рассказ обо мне и Джованни, у которого на одну хромосому больше", публикацию которого осуществляет издательство "Синдбад". С искренностью и простотой старший рассказывает о том, какой путь он проделал, чтобы осознать, что синдром Дауна – не приговор, и прийти к искреннему восхищению своим младшим братом. Выход издания приурочен ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается ежегодно 21 марта.

Министерство радости и удачи 

Репетиция симфонического оркестра. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дебютный роман индийской писательницы Арундати Рой "Бог мелочей" был опубликован в 1996 году и сразу приобрел невероятную популярность по всему миру. О драматическом произведении, действие которого разворачивается в южном индийском штате Керала, высоко отзывались такие писатели, как Джулиан Барнс и Джон Апдайк. Книга была переведена на 40 языков.

После публикации "Бога мелочей" Рой не писала художественных произведений около 20 лет, занимаясь правозащитной и журналисткой деятельностью, но осенью прошлого года объявила о выходе нового романа. В "Министерстве радости и удачи" Рой рассказывает о такой Индии, которую никогда не увидят обычные туристы, она рисует страну, раздираемую кастовыми дрязгами, страдающую от нищеты, но при этом полную наивной надежды и любви. Публикацию книги осуществляет издательство АСТ.

Дилогия

Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Малоизвестный широкой публике писатель Дмитрий Кулиш изначально вовсе не имел к литературе никакого отношения. Он изучал химию и генетику, возглавляет фармацевтическую компанию, и все полученные знания объединил в полуфантастической "Дилогии", состоящей из романов "Регулятор" и "За деньгами". Главным героем становится деятельный бизнесмен Кирилл, который вынужден постоянно подстраиваться под безумный ритм современной жизни. Эту задачу ему облегчает шлем, позволяющий быстро войти в подходящее к ситуации состояние – расслабиться или наоборот, собраться с мыслями, — но однажды волшебный прибор ломается, оставляя героя один на один с самим собой.

Кулиш написал полуфантастическую книгу о работе мозга, его безграничных возможностях, затронув также извечные философские вопросы о смысле жизни и роли человека в обществе. Публикацию книги осуществляет издательство "Планж".

Линкольн в Бардо

Многодетная семья. Архивное фото
© Fotolia / Tatyana Gladskih
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Американского писателя Джорджа Сондерса, лауреата многих литературных премий и наград, часто сравнивают с классиком американской литературы Куртом Воннегутом. Он мало знаком русскоязычному читателю, поскольку сборники его рассказов и повестей, в которых черный юмор и беспощадная сатира сочетаются с неуловимой теплотой, а научная фантастика соседствует с мистикой, практически не переводились на русский.

Дебютный роман автора "Линкольн в бардо" принес ему первый приз престижной Букеровской премии в прошлом году. Действие произведения разворачивается февральской ночью 1862 года, когда Авраам Линкольн приходит на могилу своего 11-летнего сына. Он оказывается в состоянии под названием "бардо". Так в буддизме обозначают некое промежуточное пространство, которое проходит усопший на пути к перерождению. Линкольн слышит множество голосов, которые и формируют повествование. Публикацию книги осуществляет издательство "Эксмо".

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