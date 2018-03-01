Кит Ричардс извинился перед Миком Джаггером за совет сделать вазэктомию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Гитарист легендарной британской рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс принес извинения солисту Мику Джаггеру за публичный комментарий в газете о том, что тому пора сделать вазэктомию.

"Я глубоко сожалею о своих комментариях о Мике в WSJ (Wall Street Journal), которые были совершенно неуместны. Я, разумеется, извинился перед ним лично", — написал музыкант в Twitter.

В среду газета Wall Street Journal опубликовала интервью с Ричардсом, который заявил, что его партнеру по группе, который стал отцом в восьмой раз в возрасте 73 лет, пора, наконец, остепениться и пройти процедуру вазэктомии. "Ты не можешь быть отцом в таком возрасте. Бедные дети!" — сказал он.

Мик Джаггер является отцом восьмерых детей от пяти женщин. У него также есть пять внуков и правнук. Музыкант был официально женат лишь однажды на актрисе Бьянке Джаггер, их брак продлился семь лет.

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person. — Keith Richards (@officialKeef) 28 февраля 2018 г.

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