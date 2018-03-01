Страховая компания не намерена компенсировать судебные издержки Вайнштейна

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Страховая компания Chubb Indemnity направила в суд ходатайство об освобождении от компенсации судебных издержек скандально известного продюсера Харви Вайнштейна в делах о домогательствах, пишет портал TMZ.

В судебных документах Chubb Indemnity, оказавшихся в распоряжении портала, говорится, что все 11 судебных исков к продюсеру имеют отношение к "его поведению, которое носит преднамеренно хищнический сексуальный характер". Отмечается, что политика компании, озвученная Вайнштейну, не покрывает издержек в делах, связанных с сексуальным насилием и домогательствами.

В США влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.