Это бред: режиссеры о возможном запрете на съемки актерам — критикам России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Режиссеры Дмитрий Астрахан и Владимир Хотиненко, депутат Елена Драпеко и член общественного совета при Минкультуры России Павел Пожигайло считают неправомерным и избыточным предложение не снимать в фильмах с госфинансированием актеров с антироссийскими взглядами.

Ранее запрос с такой рекомендацией поступил на имя министра культуры Владимира Мединского от депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева.

"Мне кажется, госчиновникам нужно больше думать о том, как улучшить жизнь в нашей стране с точки зрения закона, который позволит людям реализовываться, — сообщил РИА Новости режиссер Дмитрий Астрахан. — А снимать артистов, не снимать… У нас свободная страна, люди имеют право на свое мнение. Согласны, не согласны — это признак демократии. Не устраивать же охоту на ведьм, это было, уже проходили".

Елена Драпеко отметила, что это глупая идея.

"По суду, что ли, будем запрещать работать? У нас есть ограниченный перечень профессий, по которому людям запрещено занимать должности в случае, если они нарушили закон. Антироссийские взгляды, если человек не осужден за это судом, не попадают в этот перечень", — пояснила Драпеко РИА Новости. И добавила, что нет критериев, по которым можно определить взгляды артиста.

Режиссер Владимир Хотиненко считает подобную инициативу избыточной: "Однозначно не определишь, это всегда частный случай. Понятно, что это по поводу Серебрякова Леши, но, мне кажется, здесь надо иначе разобраться, так как каждый случай — конкретный.

"Да, я не согласен с ним, но вот так, чтобы подвергать его обструкции, это слишком. Много шума лишнего", — сказал РИА Новости Хотиненко.

Член общественного совета при Минкультуры России Павел Пожигайло назвал инициативу отказывать в работе актерам за политические взгляды бредом. "Когда начинают обливать грязью, это в худших традициях энкавэдэшных доносов. Это подло, низко и неправильно. По большому счету, с моей точки зрения, он (Серебряков. — Прим. ред.) не хотел никого оскорбить. Во-первых, у человека есть право высказаться, а во-вторых, можно было объяснить его позицию", — сказал Пожигайло РИА Новости.

Он добавил, что хорошо знает Серебрякова и может сказать, что это порядочный, честный человек, который "больше русский, чем мы все вместе взятые".

Ранее в Сети распространилось интервью российского актера Алексея Серебрякова журналисту Юрию Дудю, в котором он сказал, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве". Также он резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских детей гражданами США. Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам актера, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и усиление нетерпимости.