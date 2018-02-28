Режиссер "Стражей Галактики" шокировал поклонников фильма новостью о Груте

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский режиссер Джеймс Ганн, автор фантастического боевика "Стражи Галактики", рассказал, что случилось с персонажем Грутом.

По его словам, деревоподобный гуманоид не выжил после взрыва, произошедшего в конце первой части франшизы. Грут закрыл собой остальных персонажей и спас им жизнь.

"Первый Грут умер. Маленький Грут — это его сын", — написал Ганн в своем Twitter.

Сообщение шокировало многих фанатов франшизы, поскольку появление миниатюрной копии героя по сюжету не объяснялось. Таким образом, зрители были уверены, что первоначальный персонаж смог "регенерироваться" из маленькой ветки, оставшейся после катастрофы.

"Маленький Грут даже не помнит своего отца" — написала @emtothea.

You're saying Baby Groot doesn't remember his Dad. pic.twitter.com/qSmZFaau8w — Emily Andras (@emtothea) 28 февраля 2018 г.

"Мое сердце только что разбилось на тысячу кусочков", — призналась @cinegrrrl.

"Я должен скрыть эту информацию от своего сына!" — пишет @ThePerezHilton.

Первый фильм франшизы, основанный на одноименной серии комиксов издательства Marvel Comics, вышел в 2014 году, сиквел появился весной 2017-го. Обе картины снял Ганн, он же занят третьей частью, премьера которой запланирована на 2020 год.