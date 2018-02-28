Михалков выпустит книгу об истории своего рода

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что готовит к выпуску книгу о роде Михалковых, по его словам, из архивных документов стало известно, что его предки бились на Куликовом поле.

"Делаю сейчас книгу, точнее, не я сам, попросил историков сделать книгу про наш род. Там есть невероятные материалы, мы раньше даже не знали, что на Куликовом поле были два наших предка, которые выжили, если бы они не выжили, и нас бы не было", — рассказал Михалков на творческой встрече, посвященной 105-летию со дня рождения его отца, писателя Сергея Михалкова.

По словам режиссера, архивы затрагивают период за более чем 400 лет.