На "Кинотавре" появится новая секция

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Новый конкурс "Дебют" появится в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который пройдет в Сочи со 2 по 10 июня, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В 2018-м "Кинотавр" ожидает внушительное количество дебютов. В связи с этим оргкомитет фестиваля принял решение уделить их авторам больше внимания, повысить статус и собрать самостоятельную конкурсную программу "Кинотавр. Дебют", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что с этого года упрощен формат подачи заявок на участие фильма в программе – теперь это можно сделать, заполнив единую электронную форму на сайте фестиваля.

Кроме того, в связи с большим количеством заявок на участие фильмы, претендующие на включение в конкурсные программы полнометражного кино и в конкурсную программу "Кинотавр. Короткий метр", должны быть представлены на рассмотрение не позднее 1 апреля 2018 года.

"Кинотавр" — крупнейший российский кинофестиваль, проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля — продюсер Александр Роднянский.