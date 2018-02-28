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Культура

Кинопремьеры недели: "Довлатов", "Купи меня" и "За гранью реальности"

14:5628.02.2018
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© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Эта неделя станет настоящим триумфом российского кино, одновременно на большие экраны выйдут четыре отечественных фильма: драма Алексея Германа-младшего "Довлатов", приключенческий фильм "За гранью реальности" с Антонио Бандерасом, драма "Купи меня" Вадима Перельмана и "Со дна вершины" про российских паралимпийцев. Конкуренцию им составит лишь фильм Вима Вендерса "Погружение" с Джеймсом МакЭвоем и Алисией Викандер.

Кадр из фильма Довлатов
© SAGA
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Довлатов

Фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов" рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя Сергея Довлатова и его друзей художников, поэтов и музыкантов, которых не признавала советская власть. По словам режиссера, он хотел показать в своем фильме поколение принципиальных и талантливых людей, которые просто хотели быть сами собой. Сейчас Сергей Довлатов считается одним из важнейших русских писателей второй половины двадцатого века, однако трагедией его жизни было то, что его отказывались печатать, в отличие от, например, поэта Иосифа Бродского.

Картина участвовала в основном конкурсе международного Берлинского кинофестиваля и стала одним из фаворитов критиков вместе с картиной "Остров собак" Уэса Андерсона. Однако в итоге "Серебряного медведя" получила только художник-постановщик фильма Елена Окопная. По мнению критика Джонатана Ромни из Screen daily, "Довлатов" — это не традиционная биографическая картина, но портрет ушедшей эпохи в русской культуре, когда литература и искусство считались делом жизни и смерти, когда отстаивание своих художественных взглядов могло действительно быть опасным.

За гранью реальности

Кадр из фильма Крестный отец. 1971 год
© Paramount Pictures (1971)
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Фильм молодого режиссера Александра Богуславского чем-то напоминает русский вариант "Иллюзии обмана". По сюжету фильма молодой авантюрист в исполнении Милоша Биковича собирается провернуть аферу в казино, однако сталкивается со слишком сильным противником, обладающим сверхспособностями. Тогда он решает собрать команду аферистов, чтобы провернуть крупнейшее дело в своей карьере. Поможет им в этом матерый аферист в исполнении Антонио Бандераса. Также в картине снялись Евгений Стычкин, Любовь Аксенова, Юрий Чурсин.

Купи меня

Драма от создателей сериала "Измены". Над сценарием картины работала сценаристка "Измен" Дарья Грацевич, а режиссером стал Вадим Перельман. Юлия Хлынина, Анна Адамович и Светлана Устинова играют трех подруг, которые решают попробовать свои силы на рынке эскорт-услуг. Однако то, что кажется таким привлекательным в начале, вскоре ломает героиням жизни. Фильм был включен в конкурсную программу 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Кадр из фильма Горько!
© Базелевс Продакшн (2013)
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"Наглая, дерзкая, на грани фола картина прекрасного режиссера, оскаровского номинанта Вадима Перельмана. В картину верим, делали молодой компанией вместе с Comedy Club Production со всеми технологиями, которые были опробованы на телевидении. Это очень интересно и ново, как мне кажется, и такое кино должно быть", — рассказал продюсер картины Федор Бондарчук.

Погружение

"Погружение" — картина от ветерана немецкого кино и режиссера "Неба над Берлином" Вима Вендерса. Англичанин Джеймс Море в исполнении Джеймса МакЭвоя находится в плену у джихадистов где-то на восточном побережье Африки. Даниель Флиндерс, которую сыграла Алисия Викандер, в тысяче километров от Гренландии готова погрузиться на дно океана. Они оба вспоминают Рождество предыдущего года, когда случайная встреча на пляже во Франции привела к бурному и незабываемому роману.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
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На сайте Internet movie database зрители поставили картине 5,8 балла из 10. С аудиторией согласны и критики, они отмечают полную беспорядочность сюжета. "Это любовная история, шпионский триллер, приключение под водой. Это про терроризм, об изменении климата, о том, как нас преследует текст. Но в конце концов, к сожалению, это настоящая путаница", — отмечает Бенжамин Ли из Guardian.

Со дна вершины

Главный герой картины, которую попросил поддержать в прокате лично президент Владимир Путин, — семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам Алексей Царев. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя – его соперник и в спорте, и в любви. Однако после трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность.

У фильма целых три режиссера – Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев. Роли в картине исполнили Сергей Никоненко, Владимир Вдовиченков, Павел Шевандо, Ксения Кузнецова, Константин Белошапка, Ирина Розанова, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева.

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