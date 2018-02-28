Ведущий "Брэйн-ринга" Андрей Козлов поддержал участницу шоу "Ты супер!"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Телеведущий Андрей Козлов поучаствовал в съемках международного вокального конкурса "Ты супер!".

Ведущий популярной программы "Брэйн ринг" приехал на съемочную площадку, чтобы поддержать Альбину Проценко из Хабаровска. Конкурсантка занимается в музыкальной школе с шести лет, играет на фортепиано, поет и участвует в благотворительных проектах. В первом туре девушка порадовала членов жюри и телезрителей нежным и трогательным исполнением песни "Самолет".

Козлов подарил участнице конкурса домашнюю студию — ноутбук, микрофон и колонки. Звездный наставник также похвалил Проценко и призвал обращать внимание не только на комплименты, но и на критику.

"Могу подтвердить это своим примером — на выпускном экзамене мне поставили четверку по русскому языку, я не смог получить золотую медаль, и, конечно, жутко переживал. Это подтолкнуло меня к решительным действиям, и я смог стать тем, кем стал", — поделился опытом телеведущий.

Подробности этой встречи НТВ покажет 3 марта в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.