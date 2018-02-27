Шакира выплатила 20 миллионов евро налоговым властям Испании, пишут СМИ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Популярная колумбийская певица Шакира выплатила финансовым властям Испании 20 миллионов евро для урегулирования претензий со стороны налоговых органов, пишет газета Pais.
По данным издания, выплаченная сумма касается лишь требований налоговой инспекции Каталонии, оформленных еще в 2011 году. Отмечается, что певица вынуждена погасить первый транш "задолженности", чтобы иметь возможность обжаловать решение налоговиков.
Ранее представители певицы заявляли, что она проводила в Испании менее 183 дней, установленных законом, чтобы считаться налоговым резидентом.