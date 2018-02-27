Шакира выплатила 20 миллионов евро налоговым властям Испании, пишут СМИ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Популярная колумбийская певица Шакира выплатила финансовым властям Испании 20 миллионов евро для урегулирования претензий со стороны налоговых органов, пишет газета Pais.

С 2010 по 2017 годы колумбийка состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Официально о своих отношениях пара объявила в 2011 году, однако на учет в налоговые органы Испании Шакира встала только в 2015 году. Таким образом, налоговики подозревают, что в течение четырех лет певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.

По данным издания, выплаченная сумма касается лишь требований налоговой инспекции Каталонии, оформленных еще в 2011 году. Отмечается, что певица вынуждена погасить первый транш "задолженности", чтобы иметь возможность обжаловать решение налоговиков.

Ранее представители певицы заявляли, что она проводила в Испании менее 183 дней, установленных законом, чтобы считаться налоговым резидентом.