Гости французской кинопремии "Сезар" выступят против насилия над женщинами

ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости. Участники церемонии вручения самой престижной французской кинопремии "Сезар" появятся на торжественном вечере в белых ленточках, символизирующих борьбу против насилия над женщинами.

Премия "Сезар" ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. В 2018 году торжественная церемония пройдет 2 марта в парижском концертном зале "Плейель".

Инициатором акции стала французская актриса и режиссер Тони Маршалл, фильм которой под названием "Салон красоты "Венера" был удостоен "Сезара" в 2000 году. Вместе с Маршалл организаторами акции выступает объединение La Fondation des Femmes, символом которого как раз и является белая ленточка.

"Мы будем носить эту ленточку с решимостью и серьезностью", — приводит портал France Info слова главы Французской академии кинематографических искусств и техники Алена Терциана.

Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен поприветствовала такое решение. Она подчеркнула, что "никакого понимания и никакой терпимости" факты дискриминации и домогательства к женщинам не заслуживают.