Дэнни Де Вито получит высший государственный орден Италии

РИМ, 27 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Голливудский актер и продюсер итальянского происхождения Дэнни Де Вито получит одну из высших государственных наград Италии, заявил итальянский консул в Лос-Анджелесе Антонио Верде.

"Дэнни Де Вито, один из наиболее популярных исполнителей мирового кино, станет Великим офицером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", — написал консул в Twitter

Награда 3-й степени будет вручена актеру 2 марта на церемонии открытия фестиваля итальянского кино в Лос-Анджелесе.

Орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" имеет шесть степеней. Его высшей степени обычно удостаиваются государственные лидеры.

По словам Верде, в течение своей долгой художественной карьеры Де Вито с гордостью заявлял о глубоком чувстве привязанности к итальянским корням и ценностям своей культуры происхождения.

Дэниел Майкл Де Вито родился в 1944 году в Нью-Джерси. Снялся более чем в 50 фильмах, самыми известными из которых стали "Роман с камнем", "Пролетая над гнездом кукушки", "Близнецы" и "Человек на Луне".

#DannyDeVito, one of the most highly appreciated interpreters of international cinema, to become a 'Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic' 👏 🇮🇹 Don't miss the award cerimony Friday March 2, @ChineseTheatres @LA_ITALIA_FFAF #MondayBlogs #MondayMotivation pic.twitter.com/oTnIHNYVMP — Antonio Verde CGLA (@verde_cgla) 26 февраля 2018 г.

​