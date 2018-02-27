МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Режиссер Владимир Хотиненко считает избыточным предложение не снимать в фильмах с госфинансированием критикующих Россию актеров.

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев ранее направил запрос на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с рекомендацией не допускать до съемок в фильмах с государственными финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России.

Ранее в сети появилось интервью российского актера Алексея Серебрякова журналисту Юрию Дудю, в котором он заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве", а также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских детей гражданами США. Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам актера, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.

"Однозначно не определишь, это всегда частный случай. Понятно, что это по поводу Серебрякова Леши, но мне кажется, что здесь надо иначе разобраться, так как каждый случай, он конкретный. Да, я не согласен с ним, но вот так, чтобы подвергать его обструкции, это слишком. Много шума лишнего, но это многовато", — сказал РИА Новости Хотиненко во вторник.