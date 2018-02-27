Пожигайло назвал идею не снимать в кино актеров, критикующих Россию, бредом

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Член общественного совета при Минкультуры России Павел Пожигайло назвал бредом предложение не снимать в фильмах с госфинансированием актеров, критикующих страну.

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев ранее направил запрос на имя министра культуры Владимира Мединского с рекомендацией не допускать до съемок в фильмах с государственными финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России.

Ранее в Сети появилось интервью российского актера Алексея Серебрякова журналисту Юрию Дудю, в котором он заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве", а также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских детей гражданами США. Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам актера, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.

"Это полный бред… Когда начинают обливать грязью, это в худших традициях НКВДшных доносов, когда начинают травить. Это подло, низко и неправильно. По большому счету, с моей точки зрения, он не хотел никого оскорбить. Во-первых, у человека есть право высказаться, это не является антироссийским, а во-вторых, можно было объяснить его позицию", — сказал Пожигайло РИА Новости во вторник.

Он добавил, что хорошо знает Серебрякова и может сказать, что это порядочный, честный человек, который "больше русский, чем мы все вместе взятые".

Пожигайло отметил, что никто не упоминает о том, что Серебряков, например, усыновил двоих детей и является человеком, который многим помогает. "Почему у нас сразу надо человека облить грязью, да еще выдать волчий билет и не пускать в страну? Я считаю, что это совершенно недопустимо и приведет к колоссальным проблемам для страны, если это будет культурной традицией или тенденцией", — добавил он.