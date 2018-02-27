Умерла старейшая актриса Театра имени Маяковского

Актриса театра имени В.Маяковского Татьяна Карпова во время вечера, посвященного корифеям русской сцены. Архивное фото

Актриса театра имени В.Маяковского Татьяна Карпова во время вечера, посвященного корифеям русской сцены. Архивное фото

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Москве скончалась народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова.

Она умерла накануне вечером. Ей было 102 года.

"Эта выдающаяся актриса проработала в театре Маяковского более 70 лет, сыграв много ролей в спектаклях по произведениям классиков и современной драматургии", — сказала пресс-атташе театра.

В свою очередь, директор театра Леонид Ошарин сообщил, что прощание с Карповой состоится театре им. Маяковского. Дату гражданской панихиды и прощания объявят позже.

Биография актрисы

Татьяна Карпова родилась 17 января 1916 года в Харькове. Дебют на сцене состоялся, когда ей было 13 лет.

В 1932 году Карпова поступила в Харьковский музыкально-театральный техникум, одновременно играла в молодежном рабочем театре "Темафор".

Вскоре она поехала в Москву на экзамен в школу при МХАТ-2. Ее приняли вольнослушательницей. Позднее она перешла на курс Марии Бабановой в театральное училище при Московском театре Революции (с 1954 года — Театр имени Маяковского). Там актриса и проработала всю жизнь.

Карпова играла в более чем пятидесяти спектаклях, среди них "Гамлет", "Собака на сене", "Простые сердца", "Чайка", "Мамаша Кураж и ее дети", "Мария Стюарт".

В 1947 году за роль Любы Шевцовой в "Молодой гвардии" по роману Александра Фадеева получила Сталинскую премию.

Карпова оставалась ведущей актрисой и при новом худруке "Маяковки" — Андрее Гончарове, вступившем в должность в 1967 году.

Среди последних ролей — Большая Ма в "Кошке на раскаленной крыше", Клавдия в "Детях Ванюшина", Сваха в "Банкроте".

На сцену актриса выходила до 2003 года, до момента, когда сломала шейку бедра. Кости срослись неправильно, и после этого она осталась прикованной к инвалидной коляске.

Также Карпова снималась в кино. Среди ее киноработ "На подмостках сцены" (1956), "Игра без правил" (1965), "Теща" (1973).