Умерла старейшая актриса Театра имени Маяковского

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Москве скончалась народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии, старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова.
Она умерла накануне вечером. Ей было 102 года.
"Эта выдающаяся актриса проработала в театре Маяковского более 70 лет, сыграв много ролей в спектаклях по произведениям классиков и современной драматургии", — сказала пресс-атташе театра.
В свою очередь, директор театра Леонид Ошарин сообщил, что прощание с Карповой состоится театре им. Маяковского. Дату гражданской панихиды и прощания объявят позже.
Биография актрисы
Татьяна Карпова родилась 17 января 1916 года в Харькове. Дебют на сцене состоялся, когда ей было 13 лет.
В 1932 году Карпова поступила в Харьковский музыкально-театральный техникум, одновременно играла в молодежном рабочем театре "Темафор".
Вскоре она поехала в Москву на экзамен в школу при МХАТ-2. Ее приняли вольнослушательницей. Позднее она перешла на курс Марии Бабановой в театральное училище при Московском театре Революции (с 1954 года — Театр имени Маяковского). Там актриса и проработала всю жизнь.
Карпова играла в более чем пятидесяти спектаклях, среди них "Гамлет", "Собака на сене", "Простые сердца", "Чайка", "Мамаша Кураж и ее дети", "Мария Стюарт".
В 1947 году за роль Любы Шевцовой в "Молодой гвардии" по роману Александра Фадеева получила Сталинскую премию.
Карпова оставалась ведущей актрисой и при новом худруке "Маяковки" — Андрее Гончарове, вступившем в должность в 1967 году.
Среди последних ролей — Большая Ма в "Кошке на раскаленной крыше", Клавдия в "Детях Ванюшина", Сваха в "Банкроте".
На сцену актриса выходила до 2003 года, до момента, когда сломала шейку бедра. Кости срослись неправильно, и после этого она осталась прикованной к инвалидной коляске.
Также Карпова снималась в кино. Среди ее киноработ "На подмостках сцены" (1956), "Игра без правил" (1965), "Теща" (1973).