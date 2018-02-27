Наталья Тимакова вошла в состав жюри премии "Инновация"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова и заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков вошли в жюри государственной премии в области современного искусства "Инновация-2018", сообщает пресс-служба премии во вторник.

"Организационный комитет объявил состав жюри премии "Инновация-2018", в который вошли: пресс-секретарь председателя правительства РФ, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Наталья Тимакова, заведующий отделом современного искусства и хранитель французской гравюры XV-XVIII в Государственном Эрмитаже Дмитрий Озерков, директор галереи Whitechapel (Лондон) Ивона Блазвик, создатель и директор Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства Анна Гор и основатель и директор международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина", — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в номинации "Проект года" представлены: 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, фильм Александра Шейна "ВМаяковский", выставочный проект "Прометей. Демоверсия: Эксперимент обещает стать искусством" (Казань), спектакль "Музей инопланетного вторжения" и цикл выставок "Прощание с вечной молодостью" (Центр современного искусства "Винзавод").

В номинации "Куратор года" представлены выставка Игоря Мухина "Альтернативная культура 80-х" Мультимедиа Арт Музея, выставка Такаси Мураками "Будет ласковый дождь" Музея современного искусства "Гараж", групповая выставка "Между усталостью: к новым формам жизни" Уральской индустриальной биеннале современного искусства, а также выставки "Опыты нечеловеческого гостеприимства" Московского музея современного искусства совместно с фондом V-A-C и "Простые чувства" филиала Государственного центра современного искусства в Нижнем Новгороде.

В пресс-службе уточнили, что в номинации "Художник года" представлены: персональная выставка Сергея Кищенко "Журнал наблюдений 2014-2017", выставка "Валерий Айзенберг. Migratio", выставка "Последняя песня вечера" Евгения Гранильщикова, выставка "Следующий уровень" Владимира Логутова и проект Хаима Сокола "Бумажная память".

В номинации "Новая генерация" представлены проекты Untitled — итоговая выставка резиденции фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, "Инстинкт сохранения" — персональная выставка Ильи Федотова-Федорова, проекты Игоря Самолета "Завтрак для Артема" и "Пьяные признания", спектакль Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Ренанского "Художник извне и изнутри" и выставка Кирилла Савченкова Office of Sensitive Activities / Applications Group (Фонд V-A-C).

"В номинации "Образовательный проект" представлены: Школа перформанса PYRFYR (Государственная галерея на Солянке), Музейная резиденция "Подросток + музей" (Музей современного искусства PERMM), ПРОсцениум: клуб-лаборатория по современному театру и перформансу (Волго-Вятский филиал ГЦСИ в составе "РОСИЗО" и арт-группа "Провмыза"), Творческий образовательный проект "Арт-лаборатории" фестиваля "Территория" и компании СИБУР, а также Программа арт-медиации 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства", — рассказывается в материале.

В номинации "Региональный проект" представлены: программа XI Международного художественного симпозиуму "Аланика" под названием "Владей Кавказом!" (Владикавказ), арт-резиденция "Заря" (Владивосток), выставка "Обратно домой" в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород), специальный проект IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства "Миростроение" (Нижний Тагил), а также выставка "Музей революции: советская изнанка в зазорах идеологии" (Красноярск).