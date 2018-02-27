Наталья Тимакова вошла в состав жюри премии "Инновация"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова и заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков вошли в жюри государственной премии в области современного искусства "Инновация-2018", сообщает пресс-служба премии во вторник.
В материале уточняется, что в номинации "Проект года" представлены: 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, фильм Александра Шейна "ВМаяковский", выставочный проект "Прометей. Демоверсия: Эксперимент обещает стать искусством" (Казань), спектакль "Музей инопланетного вторжения" и цикл выставок "Прощание с вечной молодостью" (Центр современного искусства "Винзавод").
В номинации "Куратор года" представлены выставка Игоря Мухина "Альтернативная культура 80-х" Мультимедиа Арт Музея, выставка Такаси Мураками "Будет ласковый дождь" Музея современного искусства "Гараж", групповая выставка "Между усталостью: к новым формам жизни" Уральской индустриальной биеннале современного искусства, а также выставки "Опыты нечеловеческого гостеприимства" Московского музея современного искусства совместно с фондом V-A-C и "Простые чувства" филиала Государственного центра современного искусства в Нижнем Новгороде.
В номинации "Новая генерация" представлены проекты Untitled — итоговая выставка резиденции фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, "Инстинкт сохранения" — персональная выставка Ильи Федотова-Федорова, проекты Игоря Самолета "Завтрак для Артема" и "Пьяные признания", спектакль Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Ренанского "Художник извне и изнутри" и выставка Кирилла Савченкова Office of Sensitive Activities / Applications Group (Фонд V-A-C).
В номинации "Региональный проект" представлены: программа XI Международного художественного симпозиуму "Аланика" под названием "Владей Кавказом!" (Владикавказ), арт-резиденция "Заря" (Владивосток), выставка "Обратно домой" в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород), специальный проект IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства "Миростроение" (Нижний Тагил), а также выставка "Музей революции: советская изнанка в зазорах идеологии" (Красноярск).