Драпеко назвала глупой идею не снимать в кино актеров, критикующих Россию

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает глупым предложение не снимать в фильмах с госфинансированием критикующих Россию актеров, а также отметила сложность определения взглядов того или иного артиста.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил запрос на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с рекомендацией не допускать до съемок в фильмах с государственными финансированием актеров, нелицеприятно высказывающихся о России.

"Предложение такое совершенно глупое — не снимать артистов с антироссийскими взглядами. А кто будет определять у них (взгляды) антироссийские или не антироссийские? По суду, что ли, будем запрещать работать? У нас есть ограниченный перечень профессий, по которому людям запрещено занимать должности в случае, если они нарушили закон. Антироссийские взгляды в этом смысле, если человек не осужден за это судом, они не попадают под этот перечень", — заявила РИА Новости Драпеко.

Ранее в сети появилось интервью российского актера Алексея Серебрякова журналисту Юрию Дудю, в котором он заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве", а также резко высказался по поводу "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских детей гражданами США. Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам актера, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.