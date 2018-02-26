Эксперт призвал ввести в России классификацию музеев

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Классификацию музеев нужно ввести в России по примеру классификации гостиниц по звездам, это поможет повысить качество обслуживания туристов, заявил в понедельник директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев.
"В продолжении темы повышения качества туристических услуг хочу предложить вслед за введением обязательной классификации коллективных мест размещения подумать о проведении классификации объектов показа", — сказал Конышев, выступая на совещании по развитию российско-китайского туризма.
Он считает, что без единого государственного подхода к классификации хотя бы на клиентоориентированность музеев качественно обслуживать туристов будет сложно.
"Мы работаем с клиентами каждый день, для нас это не просто посетители, а действительно клиенты, так как от доходов, которые мы получаем от туристов, мы живём и развиваемся. Я считаю, что такая классификация в значительной степени продвинет нас на пути повышения качества обслуживания", — резюмировал эксперт.