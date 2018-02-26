В программу российского фестиваля телефильмов "Утро Родины" вошли 13 картин

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Конкурсную программу первого фестиваля телевизионного художественного кино "Утро Родины" составят 13 картин, среди которых "Троцкий", "Демон революции", "Анна Каренина", рассказал на пресс-конференции в понедельник президент смотра Сергей Жигунов.

Фестиваль телевизионного художественного кино "Утро Родины" пройдет с 8 по 14 марта 2018 года в Южно-Сахалинске. Инициатором проведения и президентом фестиваля стал известный российский продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов.

"У нас в конкурсе 13 картин – лучшие из 300 с лишним фильмов, вышедших в эфир в 2017 году. Они соревнуются в ряде номинаций", — сказал Жигунов. По его словам, призы будут вручаться в таких номинациях, как "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и других. Автором награды — золотого и фарфорового лотоса – стал скульптор Владимир Каневский.

Участие в конкурсе примут сериалы "Салам, Масква", "Троцкий", "Демон революции", "Доктор Рихтер", "Оптимисты", "Анна Каренина" и другие.

Президент фестиваля уточнил, что помимо конкурсной программы гостям фестиваля предложат посмотреть несколько внеконкурсных программ. В частности, зрителям покажут выдающиеся телеспектакли.

"Очень важно, что место проведения фестиваля именно остров Сахалин. Мы таким образом сшиваем культурное пространство страны. Фестивалей много, но единого федерального фестиваля телевизионных фильмов не было", — сказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Председателем жюри стал режиссер Николай Досталь, также в состав жюри вошли композитор Максим Дунаевский, режиссер Александр Адабашьян, заслуженная артистка России Полина Кутепова, кинооператор Илья Демин, писатель Татьяна Устинова.