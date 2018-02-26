В США после сердечного приступа госпитализировали актера Кевина Смита

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Известный американский режиссер и актер Кевин Смит, создавший образ "Молчаливого Боба", госпитализирован в результате тяжелого сердечного приступа.

По словам самого кинематографиста, приступ произошел в воскресенье вечером после участия в телешоу.

"Доктор, который спас мою жизнь, сказал, что у меня была полностью заблокирована левая нисходящая артерия ("создательница вдов"). Если бы я не отменил второе шоу, чтобы пойти в больницу, я бы умер сегодня вечером", — написал 47-летний Смит в своем Twitter, добавив к сообщению свою фотографию на больничной койке.

Смит известен, как создатель фильмов "Клерки", "Догма", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" и другие. В ряде картин Смита присутствует харизматичный персонаж Молчаливый Боб, которого играет сам режиссер.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka "the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 февраля 2018 г.

​