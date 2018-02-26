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Культура

В ШДИ пройдет фестиваль "Три ступени лаборатории"

12:5326.02.2018
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© Фото : театр "Школа драматического искусства"Перейти в фотобанкЗдание Театра Школа драматического искусства. Архивное фотоЗдание Театра Школа драматического искусства. Архивное фото
© Фото : театр "Школа драматического искусства"
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пятый фестиваль "Три ступени лаборатории" московского театра "Школа драматического искусства" (ШДИ) пройдет с 26 февраля по 4 марта, сообщили в пресс-службе ШДИ.

В этом году фестиваль имеет подзаголовок "Персонаж в поисках себя". В его программу вошли произведения, в центре которых — человек, ищущий себя и свое место в мире. Тема, объединяющая проекты фестиваля, прозвучит через тексты Достоевского, Ибсена, Стейнбека, Макдонаха и современных российских авторов.

Программу фестиваля по традиции составили самостоятельные работы коллектива ШДИ. Для актеров, режиссеров, музыкантов театра это возможность попробовать себя в новом экспериментальном материале или новом творческом амплуа.

Формат фестиваля: читки, эскизы спектаклей, открытые показы. Наиболее успешные проекты фестиваля становятся частью репертуара театра.

Литературно-музыкальные проекты

В рамках фестиваля в особой его части будут представлены литературно-музыкальные проекты: "Путешествие Пушкина в Африку", "Разговоры в темноте", "О любви и смерти", "Шаляпинские вечера". Откроют фестиваль "Путешествие Пушкина в Африку" 26 февраля в "Тау-зале" ШДИ и "Разговоры в темноте" 27 февраля в зале "Глобус".

Жанр спектакля "Путешествие Пушкина в Африку" — фантастическая поэма из текстов Пушкина, Бродского и музыки Чайковского, Генделя, Рахманинова и Хачатуряна. Автор и режиссер — Михаил Уманец. Исполнители — хор театра, Михаил Уманец, Дмитрий Репин.

"Разговоры в темноте" (автор пьесы и режиссер Ира Гонто) — письма трех женщин к мужчине. Они читают друг другу эти неотправленные письма к мужчине, которого ждут так долго, что уже не уверены, что он существует. Чувства женщин, для которых ожидание стало целью жизни, наиболее сильно выражены в песнях, которые врываются в ткань спектакля.

По пьесам российских авторов

Три проекта в рамках фестиваля представит известный режиссер Александр Огарев, недавно выпустивший спектакль "Сюзанна" в ШДИ.

"Я всегда с огромным удовольствием участвую в фестивале "Три ступени лаборатории". На прошлом я представлял работы по произведениям зарубежных писателей, а в этом решил взять российских авторов. В рамках драматургической лаборатории, которая прошла в нашем театре, мне довелось прочитать 34 пьесы современных молодых авторов, и я выбрал из них три для представления на фестивале", — рассказал РИА Новости Огарев.

По словам режиссера, в числе выбранных им Юлия Поспелова с пьесой "Говорит Москва", рассказывающей о судьбе Светланы Аллилуевой, Ольга Погодина-Кузмина с пьесой-путешествием по судьбам двух поэтов — Маяковского и Хлебникова "Председатели земного шара" и Анастасия Букреева с пьесой-притчей о постепенно проявляющем себя новом "рассерженном поколении" "Ганди молчал по субботам".

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