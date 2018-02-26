В Москве открыли внеконкурсную программу фестиваля "Золотая Маска"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. "Маска Плюс", внеконкурсная программа фестиваля "Золотая Маска", стартует в Москве в понедельник, сообщили в пресс-службе фестиваля.

В рамках внеконкурсной программы "Маска Плюс", сформированной кураторами из Санкт-Петербурга, Кирова и Новосибирска, будут представлены работы театров, студий, свободных трупп из Хабаровска, Шарыпова, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Серова. Среди постановок — "Смерть Тарелкина", "Колымские рассказы", "Снег любви", "Даниил Хармс. Маршрут №2" и другие, отметили в пресс-службе. Всего запланированы восемь различных спектаклей.

По традиции после каждого спектакля пройдут обсуждения со зрителями. В специальной программе "Маски Плюс" состоятся профессиональные дискуссии с участием режиссеров, актеров, критиков, подготовленные совместно с Институтом театра, образовательным проектом фестиваля, добавляется в сообщении.

Откроет программу "Маски Плюс" Краевой театр драмы из Хабаровска, который представит спектакль "Бесконечный апрель" в постановке режиссера Евгении Богинской, уточнили в пресс-службе. "Бесконечный апрель" — это сегодняшний взгляд на жизнь нескольких поколений. Действие происходит в петербургской квартире. Режиссер ставит перед собой задачу — рассмотреть движение героев во времени с разных сторон.

Спектакль "Бесконечный апрель" будет представлен в понедельник на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), заключили в пресс-службе.