Буйнов и Майданов выступили в Луганске

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (233)

Денис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г.

Денис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г.

ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Российские артисты Александр Буйнов и Денис Майданов выступили в Луганске на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, сообщил в воскресенье журналистам и.о. министра культуры, спорта и туризма самопровозглашенной Луганской народной республики Дмитрий Сидоров.

© РИА Новости Денис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г. © РИА Новости Денис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г.

"Сегодня в Луганске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии. Сегодня к нам приехали российские звезды Денис Майданов и Александр Буйнов, которые подарили всем хорошее теплое настроение и зажигательный концерт", — сказал Сидоров.

По его словам, на концерт были приглашены члены семей военнослужащих Народной милиции ЛНР, сотрудников МВД и МЧС, а также медработников. На выступление российских артистов пришли более тысячи человек. Певцы поздравили присутствующих с праздником и поблагодарили за прием.